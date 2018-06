Attesa per il vertice tra Kim e Trump, allerta sicurezza a Singapore

A due giorni dallo storico vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un, le misure di sicurezza a Singapore sono ai massimi livelli. Oggi in città arrivano sia il presidente americano, sia il leader nordcoreano. Proprio Kim è stato il primo ad atterrare, in mattinata, a bordo di un aereo privato della Air China, partito da Pyongyang. In occasione del meeting, la presenza della polizia è stata rafforzata, così come i posti di blocco e le barriere di cemento a protezione delle "aree di evento speciale", per il periodo 10-14 giugno. A pattugliare la zona anche le unità d'elite, i Gurkha nepalesi.

Gli arrivi dei leader e i loro hotel come "siti protetti"

Kim, secondo la stampa di Singapore, ha avuto a sua disposizione un aereo usato dal governo cinese per il trasporto di alti funzionari tra cui anche il presidente Xi Jinping. L'aereo è atterrato al Changi Airport, dopo un volo di sette ore da Pyongyang. L'Air Force One di Trump, invece, è atteso nel pomeriggio alla Paya Lebar Air Base, nella zona centro-orientale dell'isola, dopo un volo di circa 17 ore dal Canada, dove si è tenuto il G7. Trump alloggia all’hotel Shangri-La, mentre Kim al St. Regis Hotel. Questi due palazzi, insieme al Capella Hotel sull'isola di Sentosa Island, dove si tiene il meeting del 12 giugno, sono classificati come "siti protetti".

Le spese: circa 12 milioni di euro, metà in sicurezza

Il conto pagato da Singapore per ospitare lo storico summit è di circa 12 milioni di euro, la metà dei quali se ne andranno in sicurezza. Lo ha detto il primo ministro Lee Hsien Loong che oggi ha fatto un tour visitando non solo il media center, dove sono arrivati circa 3mila giornalisti da tutto il mondo, ma anche Sentosa, l'isola finora famosa solo per le spiagge turistiche e i campi da golf, e dove martedì si svolge lo storico vertice. Il contributo di Singapore allo sforzo internazionale è "nel nostro profondo interesse", ha rimarcato Lee, e un costo che "siamo pronti a pagare".

I disagi per gli abitanti di Singapore

Gli abitanti, 5,6 milioni di persone, sono abituati alla forte presenza di polizia e soldati in metro e aeroporti. Ma il governo, da giorni, li sta avvisando con messaggi whatsapp per allertarli sui disagi che potrebbero essere causati da aree chiuse al traffico e blocchi che dovranno facilitare i movimenti delle delegazioni. Per arginare eventuali proteste, inoltre, sono stati vietate bandiere, megafoni e razzi luminosi vicino ai luoghi del vertice.

