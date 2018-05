Baby scimmia salvata in Cambogia, gioca col cane di casa. VIDEO

Se il cane è proverbialmente il migliore amico dell'uomo, in questo caso verrebbe da dire che non disdegna neanche le scimmie. Lo staff di un resort cambogiano ha trovato un cucciolo di scimmia in spiaggia e, prima di affidarlo a un centro di recupero, l'ha ospitato per circa un mese. La baby scimmia, come si vede in un video condiviso da Storyful, ha stretto amicizia anche col cane della struttura.

Ritrovata in spiaggia

La scimmietta era stata trovata "orfana" in spiaggia. A salvarla sono stati i gestori di un resort cambogiano che si chiama Monkey Maya, situato nel parco nazionale di Ream, nel Sud del Paese. Per un mese è stata ospite della struttura, dove ha stretto amicizia con il cane di casa. Poi l'orfanella è stata presa in custodia dal Phnom Tamao Wildlife Rescue Center, un centro che soccorre gli animali sottratti al commercio illegale.