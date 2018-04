Netanyahu: Iran punta ad avere a 5 bombe atomiche come Hiroshima

"L'Iran ha mentito'' e progetta di dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari come quelli di Hiroshima. È questa l’accusa lanciata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu sul programma nucleare di Teheran. Netanyahu ha mostrato alcuni dossier segreti iraniani definendo la scoperta come "uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito''. I servizi segreti israeliani, secondo il premier, sono riusciti ad ottenere "55 mila documenti" su progetti nucleari che includono anche fotografie. Poi l'avvertimento: i missili iraniani possono colpire a migliaia di chilometri.

Le prove di Israele sull'Iran

Le prove nelle mani di Israele, ha aggiunto il premier israeliano, sono "nuove e conclusive" e attestano che "l’Iran ha mentito quando ha affermato di non aver avuto un programma per la produzione di ordigni nucleari. Teheran, secondo Netanhyau, avrebbe mentito ancora "nel 2015 alla Agenzia internazionale per l'energia atomica''.

I colloqui sull'Iran tra Macron, Putin e Netanyahu

Le rivelazioni del premier israeliano arrivano dopo che Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, in una conversazione telefonica, hanno chiesto di "preservare e attuare integralmente" il piano d'azione congiunto sul programma nucleare iraniano. La conversazione telefonica si è svolta oggi su iniziativa della parte francese, con Macron che ha raccontato a Putin l'esito della sua visita negli Stati Uniti ponendo l'accento sui colloqui dedicati proprio alla questione iraniana. Lo stesso Macron ha poi chiamato Netanyahu per illustrare “le iniziative intraprese per un accordo ampliato sul controllo dell'attività nucleare, balistica e regionale dell'Iran". Macron ha inoltre ribadito "l'importanza che la sicurezza di Israele rappresenta per la Francia" e ha "sottolineato la necessità di tutelare la stabilità regionale e di evitare ogni escalation".

Data ultima modifica 30 aprile 2018 ore 20:00