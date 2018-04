Scontri a Liverpool: un ferito grave, arrestati due tifosi della Roma

Violenti scontri a Liverpool nel prepartita della semifinale di Champions League tra i Reds e la Roma. Grave un supporter 53enne di origine irlandese della squadra britannica, con il Liverpool Fc che si dice "scioccato e inorridito". Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio. Oltre ai due, fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive.

Gli scontri

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un’ora prima della partita, poi vinta dalla squadra di Klopp per 5-2, sono scoppiati tafferugli davanti all'Albert Pub, cuore del tifo Reds. Gli ultrà romanisti sarebbero arrivati da una strada secondaria, prendendo alle spalle un gruppo di supporter del Liverpool, che avrebbero attaccato dopo un lancio di bottiglie.

Il ferito

Un tifoso irlandese dei Reds di 53 anni, che si trovava a Liverpool insieme al fratello per assistere alla partita, sarebbe stato picchiato con una cinghia e scaraventato a terra. Ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico ed è ricoverato nel centro neurologico di Walton, in condizioni critiche. Non sarebbe però in pericolo di vita. Gli agenti stanno esaminando le telecamere di sicurezza della zona e stanno cercando testimoni che abbiano assistito agli scontri.

Gli arresti

La polizia britannica ha confermato gli arresti dei due romanisti. Uno dei due è stato prelevato all'interno dello stadio. Gli arrestati sono stati portati in commissariato per essere interrogati. In totale nella serata sono stati nove i tifosi fermati per reati che vanno dall'aggressione al possesso di corpi contundenti fino al possesso di droga. Gli scontri sono avvenuti nonostante una massiccia presenza delle forze dell'ordine ad Anfield e dintorni, rinforzata dopo gli episodi accaduti in occasione del match di Champions contro il Manchester City, quando si era registrato un attacco al pullman che trasportava la squadra di Guardiola.

Liverpool: scioccati e inorriditi

Il Liverpool Fc ha fatto sapere di essere "scioccato e inorridito" dopo l'aggressione del proprio supporter. "I nostri pensieri, in primo luogo, sono per la vittima e la sua famiglia in questo momento molto traumatico: offriremo loro il nostro pieno supporto", afferma la società in un comunicato aggiungendo che "il club è stato in collegamento con i servizi di emergenza da quando si è verificato l'incidente e continuerà a farlo".