Macron a Strasburgo: “No a democrazie autoritarie”

"Non possiamo far finta di essere in un tempo normale, c'è un dubbio che attraversa molti dei nostri Paesi sull'Europa, una sorta di guerra civile europea sta emergendo: stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali e il fascino illiberale". Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, è intervenuto con un discorso al Parlamento Europeo, dove ha parlato del futuro dell’Europa. L’inquilino dell’Eliseo ha invitato i deputati a non abbandonare la democrazia liberale: "Di fronte all'autoritarismo che ci circonda, la risposta non è la democrazia autoritaria, ma l'autorità della democrazia". Secondo Macron, inoltre, "la democrazia europea è la nostra miglior chance. Il peggiore errore sarebbe abbandonare il nostro modello e la nostra identità”. Il discorso del capo di stato francese è piaciuto al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che ha detto: "Sono ampiamente d'accordo" con lui. Siria, fuga da Ghouta. Medico: "5000 ricoveri in un solo giorno"

“Il modello europeo non è datato”

Per Macron, che è stato accolto a Strasburgo dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, “il modello europeo non è datato". Al contrario: “Questo modello è potente come nessun altro e al contempo fragile, perché la sua forza dipende dal nostro impegno", ha spiegato il presidente francese. "Oggi giorno dobbiamo difenderlo insieme", ha detto. E poi ha aggiunto: "Il prossimo bilancio europeo deve esprimere un progetto politico di coerenza, ma anche di efficacia e convergenza".

“Sbloccare dibattito avvelenato sui migranti”

Il presidente francese, nel corso del suo intervento alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, ha toccato anche il tema migranti. Per l’inquilino dell’Eliseo, "dobbiamo sbloccare il dibattito tossico, avvelenato, sui migranti", ma anche "sulla riforma di Dublino e la ridistribuzione".

Juncker: “Emozionato da quanto detto”

Il discorso del presidente francese ha ricevuto il plauso del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che ha detto: “Sono emozionato da quanto ha detto Macron, è tornata la vera Francia”. Poi ha ammonito: “L'Europa non si deve chiudere ma rimanere aperta. Penso che l'Europa non sia mettere gli uni contro gli altri, perché l'Europa è un insieme”. Per Juncker “l'Unione non è un club guidato dalla Francia e dalla Germania, ma un'unione a 28”.

Data ultima modifica 17 aprile 2018 ore 12:00