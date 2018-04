Siria, Casa Bianca smentisce Macron: truppe Usa via il prima possibile

La Casa Bianca ha smentito il presidente francese Emmanuel Macron a proposito dei tempi dell’intervento Usa in Siria. Ieri infatti Macron, in un’intervista tv, aveva affermato: “Dieci giorni fa il presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti intendevano disimpegnarsi dalla Siria. Noi l'abbiamo convinto che era necessario rimanere a lungo”. Nella notte è arrivata la replica della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, che, senza citare Macron, ha precisato: "La missione Usa in Siria non è cambiata e il presidente Trump è stato chiaro affermando che vuole un ritorno a casa delle forze americane in Siria il più presto possibile". Attacco Siria, cosa sta accadendo nel Paese diviso dalla guerra civile

Usa verso nuove sanzioni contro Mosca

Nella sua intervista Macron ha anche accusato al Russia di essere “complice” negli attacchi chimici di Assad, mentre Trump ha annunciato la possibilità di nuove sanzioni contro Mosca.