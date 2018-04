California, il padrone va al lavoro e il cane Lupo si dispera: VIDEO

Cosa fanno i cani quando rimangono a casa da soli, mentre i padroni vanno al lavoro? Questo cane ulula disperato davanti alla porta d’ingresso, sperando che il suo amico umano torni al più presto. Si chiama Lupo, è di razza Samoiedo e il video che lo ritrae è stato postato sul profilo Instagram “Life of Lupo” lo scorso gennaio.

Diffuso oggi da Storyful, sta diventando virale. A gestire l’account che racconta per immagini la vita del cucciolo, come si legge sulla pagina social, è un giornalista e critico cinematografico di nome Alex. I due, Alex e Lupo, vivono a San Francisco, California. Prima di andare al lavoro l’uomo ha installato una telecamera per vedere come Lupo si comportasse in sua assenza. Nel filmato si vede il cane “piangere” disperato per l’assenza del padrone. “Somebody missed his dad while he was at work today”: “a qualcuno manca suo papa mentre era al lavoro oggi”, scrive Alex su Instagram. Ma non temere, Lupo, il tuo padrone tornerà presto.