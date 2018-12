La love story di Harry e Meghan diventa una graphic novel

I fan della casa reale britannica aspettano con ansia le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle che si terranno il prossimo 19 maggio. Per ingannare l'attesa, potranno leggere il fumetto "The Royals: Prince Harry & Meghan Markle".

Una graphic novel in tre versioni

Come riporta Reuters, la graphic novel è disponibile online in tre versioni: una da 26 pagine, una da 40 e la "wedding edition" con una copertina speciale disegnata dall'artista Joey Mason, autore tra gli altri di "My Little Pony – Il Film", Lanterna Verde e Scooby-Doo. "The Royals: Prince Harry & Meghan Markle" è edito dalla statunitense TidalWave Productions, che ha prodotto altri fumetti sui membri della casa reale tra cui uno su William e Kate Middleton prima del matrimonio nel 2011, e oggi in attesa del terzo figlio.

La trama del fumetto su Harry e Meghan

La storia tra Meghan ed Harry non ha ispirato solo un film. "I fan della coppia reale adoreranno il fatto che abbiamo dipinto i due come persone motivate e con i piedi per terra – ha spiegato l'editore Darren Davis – ma ci sono anche abbastanza sfarzo e spettacolo per accompagnare l'emozione che circonda l'evento". La graphic novel racconta come la coppia si sia conosciuta nel 2016 e sia andata in vacanza insieme in Botswana, per poi arrivare all'annuncio ufficiale del fidanzamento, nel novembre scorso. Ci sono anche dettagli della vita di Harry, compresi gli anni dell'impegno militare, e di Meghan: dal divorzio alla carriera da attrice. Ci sarà spazio anche per la morte della madre del principe, Lady Diana. Sembrano esserci tutti gli elementi per una lettura avvincente per trascorrere il mese di attesa per il matrimonio del prossimo 19 maggio.