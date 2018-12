Usa, alligatore nuota nella piscina di una casa in Florida

Un alligatore nella piscina di casa. Quello che per molti è un incubo ricorrente, è accaduto a una famiglia di Nokomis (nella contea di Sarasota in Florida), che ha immediatamente allertato la polizia dopo essersi ritrovata a pochi metri dal grosso e pericoloso rettile.

Le immagini del rettile

A dare notizia dell'inconsueto ritrovamento è stato l'ufficio dello sceriffo della contea che ha pubblicato le immagini del recupero dell'alligatore in un post su Facebook accompagnato dalla frase "Just no" (semplicemente no). Ad avvisare la polizia è stata la stessa famiglia proprietaria della casa in cui si trova la piscina in cui è stato avvistato l'animale, lungo circa 11 piedi (oltre 3 metri). Nelle immagini pubblicate si nota uno specialista intento a bloccare le fauci del rettile con una speciale corda prima di caricarlo a bordo di un furgone e rimetterlo in libertà in un luogo sicuro. Dopo la cattura gli esperti hanno fatto sapere che l'animale si sarebbe probabilmente introdotto nella vasca strisciando dietro una porta schermata adiacente al luogo del ritrovamento.

L'alligatore americano

Classificato nel 1974 dalla legge statunitense come specie minacciata dall'estinzione, l'alligatore è stato rimosso da questa speciale lista dodici anni dopo (1986), grazie ai numeros sforzi effettuati dalle autorità per salvarne la popolazione. L'alligatore americano cresce in media tra gli 11 e 15 piedi di lunghezza (tra i 3 e i 4,5 metri) e può arrivare a pesare fino a mille libbre (454 kg). Queste creature nascono e crescono solamente negli Stati Uniti sudorientali e in Cina. La maggior parte degli alligatori americani vive in Florida o in Louisiana, con oltre un milione di esemplari in ogni stato.