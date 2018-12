Unicef, un milione di neonati muore nel giorno della nascita

Unicef lancia l'allarme sulla mortalità infantile. Ancora oggi, nonostante l'80% di questi decessi possa essere prevenuto, nel mondo ogni anno 2,6 milioni di neonati non sopravvivono al primo mese di vita. Un milione di questi, nemmeno al primo giorno. Particolarmente preoccupante la situazione in India, dove circa 600.000 bambini muoiono prima di raggiungere i 28 giorni.

Un fenomeno da prevenire



Il report "Ogni bambino vivo" studia le cause e cerca di dettare le linee guida per incentivare i governi a porre un freno alla mortalità dei neonati. Il rapporto Unicef sostiene che le cause dei decessi infantili sono prevedibili e trattabili, e che l'80% delle morti avviene per ragioni non gravi. I primi 28 giorni di vita sono i più critici per la sopravvivenza di un bambino, che in quel momento vive il suo momento di massima vulnerabilità. La media globale del fenomeno è di 19 morti per ogni 1.000 nuovi nati, con punte di 27 decessi nei Paesi a basso reddito e di 3 in quelli ad alto reddito. Nel rapporto si segnalano anche i Paesi in cui è più sicuro nascere. Si tratta di Giappone, Islanda e Singapore, dove si registra solo un decesso infantile su 1.000 nuove nascite nei primi 28 giorni. Le nazioni dove la vita dei neonati è maggiormente a rischio sono il Pakistan, la Repubblica Centrafricana e l'Afghanistan: qui il tasso di sopravvivenza è più basso. Il rapporto sottolinea inoltre che 8 dei 10 luoghi più pericolosi per nascere si trovano in Africa Subsahariana, dove le donne in gravidanza hanno probabilità molto inferiori di ricevere assistenza durante il parto a causa di povertà, conflitti e istituzioni deboli.

La situazione in India

In India sono 600.000 i neonati morti entro i primi 28 giorni di vita. Tuttavia, nonostante i numeri allarmanti sulla mortalità neonatale in India, i dati mostrano una diminuzione di quella dei bambini fino a cinque anni. "Pur prendendo atto di questo miglioramento - sostiene l'organismo dell'Onu per la tutela dell'infanzia - il numero di 600.000 neonati che muoiono annualmente, e che rappresentano un quarto del totale mondiale, rimane inaccettabilmente alto". Nel ranking globale per questo settore, l'India ha una tasso di 25,4 decessi di neonati prima di 28 giorni su 1.000, dati che la pongono al 153esimo posto su 184 paesi presi in considerazione.

Prospettive sulla mortalità infantile

Secondo l'Onu se ogni Paese portasse il suo tasso di mortalità neonatale alla media dei Paesi ad alto reddito entro il 2030, si potrebbero salvare 16 milioni di vite. "Mentre, negli ultimi 25 anni abbiamo più che dimezzato il numero di morti fra i bambini sotto i cinque anni, non abbiamo fatto progressi simili nel porre fine alla morte di bambini con meno di un mese di vita - ha dichiarato Henrietta H. Fore, direttore generale dell'Unicef -. Dato che la maggior parte di queste morti sono prevenibili, non abbiamo ancora raggiunto i risultati necessari per i bambini più poveri del mondo".