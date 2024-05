A Milano il Festival del Progresso Sociale: digitale tra luci e ombre

Martedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ore 17, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano (Sala Colonne, Via San Vittore 21), avrà luogo il secondo Festival del Progresso Sociale (qui il programma): una rassegna che ospiterà riflessioni e dibattiti sugli effetti del Progresso e della comunicazione digitale rispetto al Progresso sociale. L’obiettivo di fondo del Festival è quello di cercare di chiarire come e quando il Progresso digitale favorisce il Progresso sociale, tra evidenti aspetti molto positivi ed altrettanto evidenti aspetti negativi. L’auspicio è che ogni singolo dibattito, sempre introdotto da un contributo filmato, si concluda con proposte concrete e realizzabili per favorire la diffusione degli aspetti positivi e la limitazione di quelli negativi.

Tre aree tematiche

I saluti di benvenuto spetteranno a Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Andrea Farinet, Presidente Pubblicità Progresso, e Giangi Milesi, Vice-Presidente Pubblicità Progresso. I saluti istituzionali saranno invece tenuti da Attilio Fontana, presidente della Lombardia e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Le aree tematiche di riflessione e discussione saranno tre: "Lo scenario del Progresso digitale in Italia", "Emergenza digitale: quali rischi in questo tipo di Progresso?" e "Luci ed ombre della comunicazione digitale". Il Festival ha come partner istituzionale che fornisce un sostegno morale il Parlamento Europeo ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo.

Ci si può iscrivere gratuitamente a questo link.