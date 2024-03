Milano, capogruppo Fi alla collega del Pd: "Vai al parco con i figli"

Durante una seduta in video collegamento di una commissione consiliare, il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico ha aggredito verbalmente la collega Alice Arienta del Pd, cercando di zittirla ascolta articolo

"Stai zitta! Vai al parchetto con i tuoi figli!": sono gli insulti rivolti martedì durante una seduta in video collegamento di una commissione consiliare, dal capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano Alessandro De Chirico alla collega Alice Arienta del Pd. Durante la discussione De Chirico ha aggredito verbalmente la consigliera comunale dopo che lei lo aveva rimproverato per non aver chiesto la parola prenotandosi nel corso della call. Lui ha spiegato di trovarsi in auto e di non poterlo fare. Arienta gli ha suggerito di fermarsi, e a quel punto lui le ha urlato contro: "Ma vai al parchetto coi tuoi figli, ma che c...o dici, non fare la moralista, ma vergognati!".

Le scuse sui social De Chirico il giorno dopo ha chiesto scusa con un messaggio sulle sue pagine social e con una lettera rivolta alla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. "Ieri sono stato protagonista di un episodio increscioso in cui ho perso le staffe e ho urlato contro le colleghe D'Amico e Arienta e il collega Orso", ha scritto. "Mi scuso per aver urlato e per gli epiteti coloriti. Dopo oltre 13 anni di attività politica, mi conoscete bene: a volte mi arrabbio troppo facilmente, ma non sono un misogino o un maschilista come qualcuno vuole far credere per strumentalizzare la faccenda". approfondimento Terni, frasi sessiste del sindaco Bandecchi. Lega chiede le dimissioni

Arienta: "Non starò mai zitta" Arienta ha risposto con una foto che la ritrae in un parco milanese seduta su una panichina: "Buon pomeriggio dal parchetto", ironizza. "Mai zitta, continuerò a fare politica rappresentando i milanesi a Palazzo Marino, occupandomi dei cittadini del futuro anche dal parco e in tanti altri luoghi perchè si può conciliare maternità e politica... Grazie davvero per la vicinanza, il senso di solidarietà e di supporto che ho sentito in queste ore in seguito a parole machiste e offensive. Non sono sola. Non siamo sole".