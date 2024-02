Brescia, anziana morta in casa: il figlio confessa l'omicidio

Il figlio che ha confessato davanti ai carabinieri nel corso di un lungo e sofferto interrogatorio, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario premeditato della madre

Nella notte si è risolto il giallo dell'anziana morta in casa a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. A uccidere Santina Delai, 78 anni, è stato il figlio che ha confessato davanti ai carabinieri nel corso di un lungo e sofferto interrogatorio al comando provinciale di Brescia. Mauro Pedrotti, 54 anni, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario premeditato della madre.