Incendio a Milano in zona Gratosoglio, fiamme sulle torri bianche

Il rogo nella zona sud del capoluogo lombardo. Da un primo sopralluogo sembrerebbe che l'incendio abbia interessato alcuni pannelli accatastati che sarebbero dovuti essere utilizzati per la ristrutturazione dell'edificio. Non ci sarebbero persone coinvolte

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio in un condominio in via Michele Saponaro, nella zona sud di Milano. Dall'esterno si è vista un'imponente colonna di fumo nero propagarsi dalla parte bassa dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. A quanto si apprende non risultano al momento persone coinvolte. Da un primo sopralluogo sembrerebbe che l'incendio abbia interessato alcuni pannelli accatastati che sarebbero dovuti essere utilizzati per la ristrutturazione dell'edificio.