Milano, donna trovata morta in casa: non si esclude ipotesi omicidio

Donna trovata morta nel suo appartamento in centro a Milano. La vittima, Fiorenza Rancilio, aveva 73 anni e viveva in un palazzo di via Crocefisso nel pieno centro del capoluogo lombardo. A chiamare i carabinieri è stato il custode del palazzo e sul posto sono presenti gli specialisti della sezione Rilievi del nucleo investigativo per il sopralluogo dell'appartamento. Stando ai primi rilievi, non si esclude l’ipotesi dell’omicidio. La donna infatti presenta una vistosa ferita alla testa e, da quanto si è appreso, la porta d’ingresso era chiusa dall’interno. Nell'appartamento era presente un figlio della donna: i carabinieri della compagnia Duomo stanno ascoltando l'uomo di 35 anni.