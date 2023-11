Milano, sciopero mezzi Atm di oggi 27 novembre ridotto a 4 ore

"A seguito dell’ordinanza del Ministero dei Trasporti, i sindacati USB Lavoro Privato e CUB Trasporti hanno rimandato a venerdì 15 dicembre lo sciopero nazionale. È confermato per lunedì 27 novembre lo sciopero proclamato dal sindacato AL COBAS". Questo il comunicato diffuso da Atm Milano sul proprio sito per confermare i possibili disagi previsti oggi, dalle 18 alle 22. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sui mezzi pubblici e sulle linee della metropolitana. La funicolare Como-Brunate invece sarà in normale servizio. Il personale della compagnia di treni Trenord, invece, non partecipa allo sciopero e dunque non dovrebbero verificarsi disagi.