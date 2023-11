Incidente a Milano, pedone travolto da un mezzo pirata: ferito 38enne

È avvenuto verso le 3 in via Morgantini. L'uomo stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso

Un uomo di 38 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni, con varie fratture e un forte trauma cranico, dopo essere stato investito la notte scorsa da un mezzo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto verso le 3 in via Morgantini, a Milano.