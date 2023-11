A Milano EntraInGioco, weekend all’insegna dei giochi da tavolo

Sabato 18 e domenica 19 novembre il Superstudio Maxi di Milano ospiterà la prima edizione di ENTRAinGIOCO, un weekend all’insegna dei giochi in scatola, di carte e di ruolo, puzzle e rompicapo compresi. Organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli, sarà una celebrazione dei giochi in scatola in tutte le forme, con ben 30 editori italiani e internazionali e ospiti d'eccezione tra cui Ernő Rubik, l'inventore del cubo più famoso al mondo, che incontrerà i suoi fan sia sabato - in una sessione di Q&A dove svelerà i segreti che si celano dietro la sua magnifica creazione e una sessione di “cube signign” -, sia domenica per premiare i vincitori degli AWARDS promossi dal Politecnico di Milano.

Il programma

Sabato 18 novembre è in programma anche la Notte del Gioco, una game night per giocare ininterrottamente fino alle 23:00 con più giochi possibili. Ospite Nicolò Falcone, Campione del Mondo in carica di Monopoly. Chiunque potrà sfidarlo! Altra special guest della serata di gioco no stop, il noto speaker radiofonico Francesco Lancia. Da grandissimo appassionato di giochi in scatola, di carte e di ruolo, presenterà, in collaborazione con Asmodee Italia, “ON AIR - Play Like a Deejay”, il party game dedicato alla radio di Via Massena.

Domenica 19, invece, sarà la volta di Marco Confortola, un mito dell’alpinismo mondiale per le sue imprese su ben 13 cime di ottomila metri salite senza ossigeno. Sarà proprio lui a presentare IL GIOCO DEL PARCO, una sfida adatta a tutti tra vette, ghiacciai e valli incantate, firmata LUDIC e Confortola con il patrocinio del Parco Nazionale dello Stelvio.