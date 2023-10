Milano, venduta per 9,5 milioni Villa Martinelli di Patrizia Reggiani

L’immobile, un castelletto gotico in pieno centro, è stato acquistato da una coppia di stranieri. Patrizia Reggiani era tornata a viverci dopo aver trascorso in carcere 17 anni dei 26 a cui è stata condannata come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci

È stata venduta per 9,5 milioni la villa di Patrizia Reggiani in via Andreani a Milano, un castelletto gotico, all'angolo con via della Commenda, dove la vedova di Maurizio Gucci è tornata a vivere insieme alla madre Silvana Barbieri dopo aver trascorso in carcere 17 anni dei 26 a cui è stata condannata come mandante dell'omicidio del marito, freddato con tre colpi di pistola in faccia davanti alla sede di una sua società nella centralissima via Palestro a Milano, il 27 marzo 1995.