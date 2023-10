Terremoto in provincia di Bergamo, scossa di magnitudo 3

Un terremoto è stato registrato questa mattina in provincia di Bergamo. La scossa, di magnitudo 3, è stata rilevata alle 9.07. L'epicentro è stato localizzato nel paese di Comun Nuovo. Al momento non risultano danni. La scossa è stata avvertita in particolare nella zona della Bassa bergamasca, tra Treviglio, Caravaggio e Spirano.

Evacuate le scuole

A Treviglio e Caravaggio sono state evacuate in via precauzionale le scuole. All'Itis Archimede di Treviglio sono anche intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo, mentre a Caravaggio sono stati fatti uscire in cortile gli studenti del liceo Galileo Galilei: non si registrano né feriti né danni strutturali. A Caravaggio sono stati evacuati anche gli uffici comunali, poi i dipendenti sono rientrati.

Le parole del sindaco di Comun Novo

A Comun Nuovo, epicentro del sisma, nessun danno: "Le scosse sono state avvertite in paese ma in modo lieve, mi trovavo in municipio e mi sono subito attivato per monitorare la situazione, ma in paese non abbiamo registrato danni", spiega il sindaco Ivan Moriggi.