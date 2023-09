Segrate, principio di incendio in un hotel: 65 evacuati

Mondo

Nel palazzo del distretto finanziario divorato dalle fiamme vivevano almeno 200 persone. Tra le vittime ci sarebbero sette bambini. I feriti finora sono 43, come confermato Robert Mulaudzi, portavoce dei servizi di gestione delle emergenze

Tragedia a Johannesburg. Almeno 73 persone sono morte e 43 sono rimaste ferite in un incendio in un palazzo di cinque piani nel distretto finanziario della città. Ci sarebbero almeno 7 bambini fra le vittime, secondo quanto riferisce la Bbc

L'incendio è scoppiato intorno all'1.30 di notte. Le autorità cittadine non hanno chiarito quali possano essere state le possibili cause. Secondo testimoni, il rogo sarebbe scoppiato durante un blackout: lo ha detto alla Bbc un'inquilina che viveva abusivamente nel palazzo. La donna, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha raccontato che l'incendio è scoppiato durante un'interruzione di corrente. C'è stato un forte rumore simile a spari, ha detto, seguito da un forte esplosione

La Bbc scrive che si tratta di un vecchio edificio, dichiarato inagibile, che era stato occupato da bande che offrivano in affitto illegalmente le sue stanze. In ogni stanza, sottolinea l'emittente, vivevano decine di persone. Questi edifici sono spesso privi di acqua corrente e rappresentano un rischio di incendio a causa dei numerosi allacciamenti elettrici illegali necessari per fornire energia agli inquilini, spiega ancora la Bbc