Milano, auto inghiottita da una voragine nell'asfalto in via Feraboli

Case senz'acqua per ore

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Metropolitana milanese per riparare la condotta. La strada è stata transennata creando qualche disagio ai residenti, ma non si registrano feriti. "La conduttura alimenta le tubature delle abitazioni di via Feraboli e dei civici del quartiere Missaglia che affacciano su via Feraboli", spiega Marucco su Facebook. L'Amministrazione ha installato due fontane per far sì che i residenti in zona potessero servirsi dell'acqua. Oggi intorno alle 5 gli interventi di ripristino della fornitura idrica sono terminati e l'acqua è tornata nelle case.