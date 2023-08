Tenta di entrare con la forza in sede Sky, bloccato: muore. Si indaga

I vigilantes hanno provato a rianimare l'uomo e immediatamente hanno chiamato i soccorsi, che quando sono arrivati sul posto lo hanno trovato in arresto cardiaco. Trasferito in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia per accertare le cause del decesso

Un uomo ha provato a entrare ieri notte, poco prima dell'una, nella sede milanese di Sky ed è stato bloccato dalle guardie giurate presenti, in evidente stato di alterazione. All'improvviso l'uomo ha accusato un malore, i vigilantes hanno provato a rianimarlo e immediatamente hanno chiamato i soccorsi. I sanitari, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo in arresto cardiaco. Subito è stato trasferito al San Raffaele, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le indagini, coordinate dal pm Alessandro Gobbis, sono affidate alla squadra mobile, guidata da Marco Calì, che ha subito acquisito le immagini delle telecamere che hanno ripreso l'intera scena. Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e iscritto le due guardie. Un atto dovuto in vista dei prossimi accertamenti, a partire dall'autopsia. Sarà l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, a stabilire esattamente cosa sia successo e perché il trentaquattrenne sia deceduto e si aspetta il risultato degli esami tossicologici per capire quale era il suo tasso alcolico e se aveva assunto altre sostanze.