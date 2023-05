Milano, il funambolo Loreni camminerà nel vuoto tra i grattacieli

Andrea Loreni, il funambolo italiano specializzato in camminate a grandi altezze, tenterà una traversata epica tra i grattacieli di Gae Aulenti, a Milano . Si tratta della prima volta nel capoluogo lombardo per Loreni che tenterà di camminare a circa 140 metri di altezza lungo un tragitto di 205 metri che separano il Bosco Verticale dalla Torre Unicredit. Una spettacolare impresa che riporta alla mente quella compiuta da Philippe Petit nel 1974 tra le Torri Gemelle di New York. L’impresa di Loreni aprirà la seconda edizione di Bam Circus, il festival internazionale di arte circense (completamente gratis) che si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Il festival è stato ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam, Fondazione Riccardo Catella. La traversata funambolica inizierà alle 20 e sarà visibile da ogni punto del parco sia in streaming.

Ha portato il funambolismo in università

Una sfida che prevede diverse difficoltà e novità tecniche. Il funambolo cammina su una corda in dyneema di 20 mm di diametro, con una configurazione tecnica che vede alcuni tecnici appesi alla fune, davanti e dietro a lui e che si muovono per stabilizzarla. Andrea Loreni, torinese, classe ‘75, negli ultimi anni ha portato il funambolismo in università, studiandone il valore come strumento non solamente performativo ma anche trasformativo, utilizzabile come percorso di crescita e trasformazione personale. Insieme a Giulia Schiavone, Loreni sta lavorando per dare vita anche in Italia a un centro di ricerca sul funambolismo in collaborazione con l’Università Milano Bicocca.