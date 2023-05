Esplosione in centro a Milano, a fuoco diverse auto. Nube nera. VIDEO

Un vasto rogo è divampato in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, forse partito da un furgone di bombole di ossigeno. I bambini fatti evacuare stanno bene. Le prime immagini mostrano diverse auto in fiamme e il fumo invadere le vie del capoluogo lombardo

Un vasto incendio si è verificato stamattina a Milano, in zona Porta Romana. Ancora incertezza sulle le origini del rogo, che sembrerebbe essere divampato da un camion di bombole di ossigeno parcheggiato in strada. Le fiamme hanno avvolto altre vetture e stanno interessando anche i palazzi adiacenti. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e da carabinieri, a provocare l'esplosione potrebbe essere stato un problema tecnico al furgone. Un'ampia nube nera, alta decine di metri, risulta essere visibile in diverse zone della città.

Scuola evacuata, tutti i bambini stanno bene

Stando alle prime immagini riprese dai telefonini, sono almeno cinque le auto che hanno preso fuoco nel rogo, all'altezza dell'incrocio tra via Pier Lombardo e via Vasari. Una scuola, l'Istituto Suore Mantellate, è stata evacuata: i bambini presenti nell'istituto al momento dell'esplosione stanno tutti bene. Stessa sorte per il palazzo al civico 19 di via Vasari, interessato solo all'esterno dal fuoco, ma che è stato comunque evacuato. Al momento, secondo la polizia locale, risultano essere quattro le persone ferite: nessuna sarebbe in gravi condizioni