Milano, donna disabile muore nell'incendio della sua casa a Cornaredo

Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Primo Levi. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22 di ieri sera. Sul posto anche 118 e carabinieri

Una donna è morta ieri sera nell’incendio della sua casa a Cornaredo, provincia di Milano. Il rogo è scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Primo Levi 5/a. Alle 22 circa sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che, quando sono riusciti a domare le fiamme, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, disabile di 69 anni. Il corpo semicarbonizzato della donna si trovava sul letto. Tratto in salvo invece il gatto che le teneva compagnia. Sul posto anche gli operatori del 118 e i carabinieri di Cornaredo.