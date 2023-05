Milano, dall'8 al 13 maggio al via la MIND Innovation Week

Dall’8 al 13 maggio si tiene la prima edizione della MIND Innovation Week, festival aperto al pubblico, sull’area di MIND Milano Innovation District, con oltre 70 eventi, laboratori, talk, workshop e spettacoli con accademici e ricercatori dal mondo, istituzioni e imprese, startup intorno ai grandi temi del nostro tempo. Promosso da Lendlease, il gruppo responsabile dello sviluppo privato di MIND, il festival, realizzato in partnership con Arexpo e tutte le realtà del distretto, è il nuovo format a cadenza annuale dedicato alle frontiere delle scienze della vita e del vivere urbano con i protagonisti della ricerca in Italia. Dalla medicina, alle biotecnologie, dalla genomica alla ricerca clinica, dal restauro alla tecnologia, ma anche le soluzioni per la mobilità green, la sosteniblità energetica e ambientale delle città del futuro, tra i temi al centro della MIND Innovation Week. L'evento sarà inoltre un’occasione per fare il bilancio sul distretto dell’innovazione a 12 mesi dall’apertura ufficiale al pubblico.