Samarate, tre pecore scuoiate nel bosco: è mistero

Saranno le indagini degli uomini della Polizia locale della cittadina in provincia di Varese a far luce sul macabro ritrovamento di tre esemplari trovati senza vita e scuoiati ai margini dell’abitato. Tra le ipotesi anche quella legata ai riti satanici, eslusa però dal primo cittadino

Una vendetta, semplici morti naturali o, come ritengono gli animalisti , anche la pista del sacrificio esoterico o satanico? E’ su queste ipotesi che la polizia locale di Samarate (Varese) sta lavorando per far luce sul ritrovamento di tre pecore , trovate senza vita e scuoiate ai margini dell’abitato della cittadina lombarda.

Il macabro ritrovamento

“Una scena che definire raccapricciante è poco, quella che si è presentata davanti al sindaco di Samarate, Enrico Puricelli durante il sopralluogo nel bosco di via Zeliner dove, all'interno di un rimorchio, sono state trovate tre pecore scuoiate e depredate mentre sono stati risparmiati gli agnelli che belavano terrorizzati. Non è il primo caso che accade in questo paese del Varesotto. Infatti, nelle scorse settimane sono stati ritrovati i resti di altre pecore, sparsi attorno ad un’altra area boschiva di Samarate”. Lo ha riportato l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) che ha annunciato anche l'invio alla procura di Varese di una denuncia, attualmente contro ignoti.

Le ipotesi degli animalisti

Una pecora, come precisa “Varese News” risulta registrata e in carico ad un pastore del luogo. Ma spetterà agli uomini della Polizia Locale samaratese, stabilire le cause del macabro ritrovamento. Per gli animalisti, le ipotesi legate alla morte degli animali sono diverse "comprese quelle di una vendetta o di un furto di carne ma non si esclude nemmeno la pista del sacrificio esoterico o satanico visto che nella zona alcuni anni fa si parlava della presenza di un gruppo esoterico satanista e che a pochi chilometri da Samarate si svolse in passato l'attività delle Bestie di Satana". Ma proprio la cosiddetta “pista satanica” è stata “sicuramente esclusa” proprio dal primo cittadino di Samarate.