Appello sindaci lombardi al governo: "Lupi Valchiavenna pericolosi"

La notizia è riportata dal Corriere.it. I Comuni firmano una petizione per un protocollo di gestione dei lupi potenzialmente pericolosi, come già adottato per l’orso bruno. Monitoraggio, allontanamento, rimozione degli esemplari che manifestino comportamenti potenzialmente pericolosi

Una petizione che sarà inviata agli assessori lombardi all’ambiente e all’agricoltura, poi la Comunità montana invierà una lettera ai ministri, ai vertici regionali e provinciali, per chiedere che il lupo non sia più considerato un animale in via di estinzione.



I 12 sindaci della Valchiavenna denunciano una situazione che non ritengono più sostenibile: "Allarmati dalle continue incursioni in stalle, giardini, cortili, abitazioni, chiediamo che la Regione si faccia promotrice in tempi rapidi di un protocollo di gestione dei lupi potenzialmente pericolosi, come già adottato per l’orso bruno. Monitoraggio, allontanamento, rimozione degli esemplari che manifestino comportamenti potenzialmente pericolosi", si legge nel documento citato dal Corriere.it.