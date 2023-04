Sala a Sky TG24: Migranti? Il problema sono i minori non accompagnati

Intervenuto a Sky TG24, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del decreto del governo sui migranti : "Senza migranti chiuderebbero tante aziende. C'è rischio tendopoli", ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo. E ancora: "Il problema sono i minori non accompagnati e l'immigrazione è fenomeno da governare, non ideologizzare. Con questi interventi, che sembrano un po' spot e alla ricerca del consenso, non si risolve granché. Quando hai la possibilità di regolarizzare chi viene, allora perché devi perdere questa opportunità".

Le dichiarazioni

Sala punta al dialogo con il governo: "Come sindaci noi vogliamo essere ascoltati, prima di decidere su situazioni del genere ci si coinvolga. Chiediamo di ripensare tutto il sistema. Non è illudendo le persone che si risolve tutto questo. Attraverso l'eliminazione di alcuni istituti o rafforzarne altri o dare l'idea di riportare a casa queste persone. Avessimo la soluzione, la proporremmo. Invece, viviamo la realtà e sappiamo cosa ci troviamo di fronte. Ribadisco: il problema è quello dei minori non accompagnati. La patria potestà spetta al sindaco ed è, quindi, nostra responsabilità". Non solo il tema dei migranti, ma anche dell'inquinamento: "Non è vero che Milano sia la terza città più inquinata al mondo. Il Salone del Mobile? Attese in città 400mila persone".