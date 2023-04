Cede piattaforma, due operai morti e uno ferito nel Milanese

Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Lo hanno comunicato 118 e Vigili del fuoco che si trovano sul posto con l'elisoccorso e altri mezzi. Il cedimento è avvenuto in via Carl Marx 16, in un centro sportivo dove si pratica il golf.