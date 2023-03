Donna morta dopo intervento per perdere peso all'Humanitas di Rozzano

La ragazza si era sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica ed era stata dimessa in buone condizioni l'8 marzo. Il 19 è arrivata con forti dolori al Pronto Soccorso dello stesso ospedale ed è stata ricoverata ma per lei non c'è stato nulla da fare

Indaga la Procura di Milano

Sulla vicenda, come anticipato da 'La Repubblica' online e confermato da fonti giudiziarie, sta indagando ora la Procura di Milano, che ha disposto il sequestro della cartella clinica e che farà tutti gli accertamenti necessari, compresa l'autopsia. "Humanitas - si legge in una nota - esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa" della giovane. "La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall'ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo - spiega ancora l'istituto - è stata ricoverata in Pronto Soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in Terapia Intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere la complicata situazione clinica".