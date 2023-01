Milano, farmacista e clienti bloccano rapinatore: arrestato

Un uomo di 45 anni con precedenti è finito in manette per tentata rapina aggravata

Un uomo di 45 anni con precedenti è stato arrestato per tentata rapina aggravata dalla polizia. E' successo in una farmacia in via Arsia, alla periferia di Milano.

La rapina

L'uomo è entrato nel punto vendita minacciando con un coltello il titolare. Quest'ultimo però ha reagito e, con l'aiuto di due clienti presenti in quel momento, ha afferrato e bloccato il 45enne. Hanno quindi atteso l'arrivo degli agenti di una Volante della Questura che hanno arrestato l'uomo. Il bottino sarebbe stato di 250 euro.