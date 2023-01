Ladri sorpresi sul tetto a Como, uno cade: è grave

È ricoverato in gravi condizioni in ospedale un uomo di circa 30 anni caduto nel tardo pomeriggio di ieri dal tetto di un'abitazione di via Borsieri a Como, durante un inseguimento con la polizia e i vigili del fuoco. Molto probabilmente si tratta di un ladro che era salito sui tetti per effettuare furti nelle abitazioni.

L'incidente

I movimenti sospetti dell'uomo e di almeno un complice erano stati notati dalla polizia, che ha chiamato in supporto i vigili del fuoco con l'autoscala. Durante le fasi concitate dell'inseguimento uno dei due è caduto con un volo di alcuni metri: non è chiaro se sia scivolato o si sia buttato nel tentativo di fuggire. Il ferito è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.