Lodi, petardo esplode rompendo vetri di 8 finestre: indagini in corso

Una violenta esplosione provocata da un petardo ha fatto tremare diverse case del centro storico di Lodi la scorsa notte. E' successo in via Cavour poco dopo l'una. L'esplosione è stata anche segnalata alle forze dell'ordine e ha provocato la rottura dei vetri di 8 finestre e la caduta di calcinacci dal muro del giardino del palazzo vescovile. Sul posto sono intervenute, dopo segnalazioni, le forze dell'ordine. Sono in corso indagini per cercare di identificare i responsabili.