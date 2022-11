Incidente a Soncino, auto esce di strada: morto 43enne

Un imprenditore 43enne, di Ticengo, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale a Soncino, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, avrebbe perso il controllo della sua Maserati in uscita da una curva e si è schiantato contro il muro di un'abitazione. Vani i soccorsi della Croce Verde di Soncino. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi.