Furti in metropolitana a Milano: denunciate tre donne

Ancora borseggi sui mezzi pubblici di Milano e ancora controlli dei carabinieri, che nelle scorse ore hanno denunciato per furto e tentata rapina impropria tre giovani alla fermata Cadorna della metropolitana.

Le denunce

Si tratta di due bosniache domiciliate presso il campo nomadi di Baranzate e con precedenti di polizia, che hanno cercato di sottrarre alcuni oggetti dalla borsa di una passeggera, colpendo con un pugno un 25enne intervenuto per allontanarle. Inoltre una 28enne, senza fissa dimora e anche lei con precedenti per reati specifici, è stata denunciata per il furto di 260 euro in contanti dalla borsa di una signora di origini brasiliane.