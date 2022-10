Treno deragliato a Carnate, chiuse indagini: in sei a rischio processo

Cronaca

Deragliato treno regionale della linea Milano-Lecco: 3 feriti. FOTO

Diverse carrozze si sono rovesciate fuori dai binari nella tratta Milano-Lecco. Sul treno viaggiava un solo passeggero, che ha rotto il vetro del convoglio per uscire. L'azienda ferroviaria: 'Per cause da accertare, il treno si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno)'. Il convoglio ha viaggiato per quasi 10 km dalla stazione di Paderno d'Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza e Brianza) senza personale di servizio

Un treno regionale è deragliato poco dopo le 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Nel deragliamento sono rimaste ferite 3 persone. Trenord però ha spiegato che "per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno)"

“I sistemi di sicurezza dell'infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate", rende noto Trenord. "E' stata immediatamente istituita una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell'equipaggio"