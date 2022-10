Cornate d'Adda, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia dopo aver picchiato violentemente la moglie, 36 anni, davanti ai figli minorenni. E' successo ieri sera a Cornate d'Adda (Monza).

L'aggressione

La donna, di origine marocchina come il marito, è stata colpita ripetutamente alla testa con una caffettiera mentre il figlio di 13 anni tentava di difenderla dalla violenza del padre. Poi l'uomo l'ha picchiata ancora dicendole "spera che mi arrestino o ti ammazzo". A lanciare l'allarme un vicino di casa, che ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati, la donna era nel cortile della palazzina e il marito era già stato bloccato da alcuni connazionali. L'uomo è stato portato in carcere e il suo arresto é stato già convalidato. La moglie è stata accompagnata in ospedale.