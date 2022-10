Nato 17esimo nipote di Silvio Berlusconi: è il secondo figlio di Luigi

Politica

Il 25 ottobre, un mese dopo le elezioni, la neo premier Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia alla Camera . Nel suo intervento, durato 70 minuti, la presidente del Consiglio ha illustrato il programma di legislatura . Ha parlato di diversi temi: dal ruolo dell'Italia in Europa e nella Nato al caro bollette, dal presidenzialismo al Pnrr, dalla sovranità alimentare alla natalità. E ancora: fisco, lavoro, riforma reddito di cittadinanza, scuola e merito, lotta alla mafia, difesa dei confini, tutela dei diritti esistenti. Ecco il suo manifesto programmatico, in 10 punti

1) EUROPA-NATO. Uno dei passaggi cruciali del discorso è sulla collocazione internazionale dell’Italia. Meloni dice che farà sentire a Bruxelles "forte" la sua voce, non per frenare o sabotare l'integrazione europea ma per avere risposte più efficaci alle crisi esterne. No a un'Europa di serie A o B, sì alla casa comune dei popoli europei. Cita anche "il motto fondativo 'uniti nella diversità’”. Netta pure sulla Nato: Roma è e sarà un partner affidabile e continuerà a dare sostegno al popolo ucraino aggredito dalla Russia