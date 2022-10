Incendio a Milano, fiamme in un appartamento: morto 77enne

Un uomo di 77 anni è morto questa mattina a Milano nell'incendio del suo appartamento, al piano terra di uno stabile di via Lorenteggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre.

L'incendio e i soccorsi

Secondo quanto riferito dal 118, all'uomo (e non una donna come era stato detto in un primo momento) non è stato possibile prestare soccorso. I Vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio in breve tempo, hanno confermato che la palazzina è ancora agibile dato che le fiamme hanno coinvolto solo l'appartamento della vittima. Il corpo esanime è stato trovato vicino a una poltrona, in sala, dove è partito l'incendio e dove si suppone che si trovasse seduto, addormentato. Nel rogo non risultano feriti.