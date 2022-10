Milano, auto travolge tavolini di un bar in zona Città Studi: 4 feriti

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì in via Golgi. La vettura ha sfondato un cancello di ferro finendo la sua corsa sui tavolini del locale situato all'interno del Centro Sportivo Giuriati. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni

Pauroso incidente nel pomeriggio di martedì in zona Città Studi, a Milano. Un'auto, con a bordo una coppia, ha sfondato la cancellata in ferro del Centro Sportivo Giurati finendo la sua corsa sui tavolini del bar, frequentato come sempre da molti giovani e da famiglie con bambini. Il bilancio è di 4 feriti. Fortunatamente nessuno, stando alle prime informazioni, sarebbe in gravi condizioni.