Varese, intossicazione alimentare: mangiano lasagna e stanno male

Sbarcata in Italia una comitiva di turisti spagnoli è stata al ristorante per provare la famosa lasagna. Ma qualche ora dopo sono cominciati i problemi. I 57 viaggiatori sono stati colpiti da nausea e dissenteria e per sei di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Lo riporta Il Messaggero.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto risulta, sono stati a pranzo in un ristorante nella provincia di Varese. I primi malesseri sono comparsi la sera stessa, anche se l'allarme vero e proprio è scoppiato la mattina dopo. Ospiti nell’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme, intorno alle 9.30 hanno richiesto l'intervento dei soccorritori, perché in preda a diarrea e vomito. Certa, o quasi, l'intossicazione dovuta alle lasagne, poiché dopo il pranzo nessuno di loro ha più toccato cibo.