Incidenti stradali: 31enne investito e ucciso nel Lecchese

Un uomo di 31 anni è stato investito e ucciso da un'auto la scorsa notte lungo la corsia sud della Superstrada 36 nel territorio di Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

L'incidente

L'automobilista, alla guida di un Suv si è fermato e ha dato l'allarme ma per il 31enne non c'è stato niente da fare. La polizia stradale sta ora cercando di capire per quale ragione l'uomo stesse percorrendo a piedi una strada tanto pericolosa. L'automobilista si sarebbe trovato di fronte all'improvviso nel buio la sagoma del 31enne.