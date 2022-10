Baby rapinatore a Milano, non avrebbe 12 anni e viene arrestato

Guarda le altre notizie di oggi 20 ottobre

Bilal, ritenuto un ragazzo di 12 anni, è stato arrestato dalla polizia a Milano dopo due rapine che avrebbe commesso con un complice di 16 anni. L'arresto è stato disposto in accordo con il pm di turno della Procura dei minorenni, dopo che nuovi accertamenti medici più approfonditi hanno fatto salire l'età a 13-14 anni.

La vicenda

Alle 2:30 una pattuglia è intervenuta in via Luigi Savoia, nelle vicinanze della stazione Centrale, per due rapine in serie ai danni di un 31enne e un 20enne. Entrambi sono stati colpiti, strattonati e derubati delle collanine d'oro anche utilizzando una piccola tronchesina. Quello di ieri è stato il sesto episodio di furti e rapine per cui il ragazzino è stato indagato a inizio ottobre.