Castelleone, evasione fiscale: sequestrati 330mila euro a imprenditore

Guarda le altre notizie di oggi 19 ottobre

La guardia di finanza ha confiscato beni mobili e immobili per un valore di circa 330mila euro a un imprenditore cinese con azienda tessile di Castelleone, in provincia di Cremona, ritenuto responsabile di evasione fiscale. Il patrimonio è ritenuto dalle Fiamme Gialle frutto di operazioni illecite tra il 2016 e il 2017 e accumulato attraverso la gestione occulta di società formalmente amministrate da connazionali senza mai effettuare dichiarazioni fiscali e senza pagare le imposte dovute.

Modus operandi

L'imprenditore, in questo modo, riusciva a eludere i controlli del Fisco, non figurando come effettivo gestore dello stabilimento produttivo. Nello specifico sono stati confiscato due immobili e quattro veicoli, i conti correnti personali e il denaro contante ritrovato durante una perquisizione effettuata all'interno dell'abitazione dell'imprenditore.