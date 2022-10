Milano, passeggero aggredisce dipendenti Atm: denunciato

L'uomo è stato bloccato dagli agenti intervenuti sul posto e denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Due dipendenti dell'Atm, l'Azienda trasporti milanesi, un 33enne e un 51enne sono stati presi a calci e pugni da un passeggero che è stato denunciato. E' successo la scorsa notte, intorno alle 23.45, nella stazione di Cascina Gobba a Milano.

L'aggressione

I due si erano avvicinati dopo aver ricevuto una segnalazione per un passeggero molesto. Il presunto aggressore, che non aveva documenti con sé, ha detto di avere 22 anni e di essere marocchino. E' stato bloccato dagli agenti intervenuti sul posto e denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.