Cimitero Corsico invaso da piccioni: arruolati falchi per allontanarli

I rapaci sono entrati in azione per la prima volta nei giorni scorsi, con la guida di un falconiere esperto, e continueranno con i loro interventi fino al prossimo dicembre

Il cimitero di Corsico (in provincia di Milano) è invaso dai piccioni, che sporcano le tombe e disturbano le visite ai defunti, e l'amministrazione comunale arruola i falchi per tenerli lontani. I rapaci sono entrati in azione per la prima volta nei giorni scorsi - con la guida di un falconiere esperto - e continueranno con i loro interventi fino al prossimo dicembre. La notizia è riportata dall’edizione milanese de la Repubblica.

L’uso dei falchi

A Corsico l’intervento dei falconieri era stato pianificato mesi fa. I falchi sorvoleranno il cimitero altre cinque volte nel mese di ottobre, altrettante a novembre e quattro volte il prossimo dicembre. I rapaci vengono impiegati come dissuasori naturali: non cacciano i piccioni, ma si limitano a tenerli lontani da un determinato luogo con la loro semplice presenza. L’obiettivo è dissuadere i volatili dalla nidificazione nelle aree dei colombari di Corsico.

Sindaco: “Falconeria rimedio naturale che non nuoce ad animali”

"La falconeria è un rimedio naturale che non nuoce agli animali" dice il sindaco Stefano Ventura, promettendo fin d'ora che se questa sperimentazione avrà successo verrà estesa anche ad altre zone della città con lo stesso problema. Il sindaco chiede inoltre ai propri concittadini di segnalare le situazioni in cui sono più urgenti gli interventi, in modo da programmare eventuali prossime uscite dei dissuasori alati.

Assessore servizi cimiteriali: “Stessa tecnica usata in altre città italiane”

"I piccioni rappresentano un fattore di disturbo, soprattutto il sabato e la domenica, quando il cimitero è più affollato, e possono costituire anche un pericolo per i cittadini, riempiendo di guano sia i muri sia i pavimenti - spiega l'assessore ai servizi cimiteriali Francesco Di Stefano - Abbiamo quindi deciso di adottare la stessa tecnica già utilizzata con successo in altre città italiane".

Gli altri casi di utilizzo dei rapaci

Il quotidiano riporta alcuni casi precedenti a quelli di Corsico. A Milano i falconieri hanno effettuato i primi interventi parecchi anni fa per allontanare i piccioni dalle scuole superiori, tutelando la salute degli studenti con poiane e falchi nei cortili degli istituti. A Casalmaggiore (nel Cremonese) lo stesso rimedio è stato adottato al cimitero. I rapaci vengono da tempo impiegati anche negli aeroporti, negli ospedali e persino in Parlamento: nel 2016 un falco era stato arruolato per sorvolare il cortile d'onore di Montecitorio dopo l'intrusione di un piccione in Transatlantico.