Salt Bae aprirà un ristorante a Milano nel 2023

Salt Bae, "il re della carne", potrebbe arrivare a Milano nel 2023. Di origine curda, all'anagrafe Nusret Gökçe, è famoso non solo per la qualità del cibo proposto nei suoi ristoranti ma soprattutto per un gesto, quello di versare il sale sulla carne facendolo scivolare dalla punta delle dita lungo l’avambraccio, il gomito e quindi a pioggia sulla bistecca.

La risposta su Instagram: "A Milano l'anno prossimo"

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, ad annunciare l'arrivo nel capoluogo lombardo è stato lo stesso Nusret all’account Instagram @milanohafame i cui gestori, dopo aver provato (e filmato) a Mykonos la sua carne e il suo sale, gli hanno posto la fatidica domanda. "Quando arrivi a Milano?". Risposta secca e certa: "L’anno prossimo".

Chi è Nusret Gökçe

Di origine curda, tutti lo conoscono come Salt Bae. I video girati nei suoi ristoranti in giro per il mondo (tra cui a Dubai, Londra, Istanbul e Las Vegas) sono diventati virali sui social. Il prezzo della cena (coroeografia compresa) non è tra i più economici. Il suo piatto più esclusivo si chiama Golden Giant Tomahawk, una bistecca xxl che viene venduta per 1.450 sterline, circa 1.670 euro. Con una foglia d’oro. Non va meglio a chi vuole prendere un hamburger e una lattina di coca. Prezzo? 109 sterline.