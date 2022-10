Auto in fiamme nel Lodigiano: illesi i due passeggeri

A bordo del veicolo una coppia di anziani con il cane, usciti in tempo prima che le fiamme avvolgessero il Land Rover

A Villanova del Silaro, provincia di Lodi, questo pomeriggio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, a causa di un'auto, una Land Rover Freelander, in fiamme. A bordo del veicolo viaggiava una coppia di anziani coniugi insieme al loro cane. L'uomo alla guida ha avuto la prontezza di accostare nella vicina piazzola di sosta e far scendere gli occupanti dell'auto prima che il veicolo prendesse fuoco, bruciando completamente in pochi minuti.